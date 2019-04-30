Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в СИЗО «Матросская тишина»

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в московский СИЗО «Матросская тишина», сообщает управление Следственного комитета по Москве.

Задержанный — ранее судимый мужчина 1984 года рождения. На допросе он признал вину. Ему предъявили обвинение в . За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

О массовой передозировке наркотиками в «Матросской тишине» стало известно 24 апреля. В результате, по версии ФСИН, погибли три арестанта (СК сообщает о двух погибших). По факту отравления было возбуждено уголовное дело о халатности, злоупотреблении полномочиями и незаконном сбыте наркотиков.

После инцидента в «Матросской тишине» ФСИН решила проверить все следственные изоляторы Москвы на наличие «запрещенных предметов», в том числе наркотиков.