Все СИЗО Москвы проверят на наркотики после смерти двоих заключенных в «Матросской тишине»
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Федеральная служба исполнения наказаний с 26 апреля проверит все следственные изоляторы Москвы после гибели двоих арестованных в СИЗО «Матросская тишина».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН, внеплановая проверка «на наличие запрещенных предметов» пройдет во всех помещениях изоляторов. В обысках будут участвовать служебные собаки, обученные поиску наркотиков.
В 2018 году, по данным уполномоченного по правам человека в Москве, в следственных изоляторах города скончались четверо арестованных. Ни одна из смертей не была связана с наркотиками.