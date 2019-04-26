Все СИЗО Москвы проверят на наркотики после смерти двоих заключенных в «Матросской тишине»

Федеральная служба исполнения наказаний с 26 апреля проверит все следственные изоляторы Москвы после в СИЗО «Матросская тишина».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН, внеплановая проверка «на наличие запрещенных предметов» пройдет во всех помещениях изоляторов. В обысках будут участвовать служебные собаки, обученные поиску наркотиков.

В 2018 году, по данным уполномоченного по правам человека в Москве, в следственных изоляторах города скончались четверо арестованных. Ни одна из смертей не была связана с наркотиками.