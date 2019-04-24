В «Матросской тишине» двое заключенных умерли от передозировки наркотиков

В СИЗО «Матросская тишина» двое арестованных умерли от передозировки наркотиков, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань», — сказал чиновник.

Обстоятельства будут установлены в ходе служебной проверки ФСИН. Также о начале доследственной проверки сообщил Следственный комитет.