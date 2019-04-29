Совет Федерации поправил результат голосования Людмилы Нарусовой по закону об изоляции Рунета
Совет Федерации скорректировал результаты голосования сенаторов по закону об изоляции Рунета. На это обратила внимание «Фонтанка».
Ранее сенатор Людмила Нарусова заявила, что голосовала против законопроекта, но в системе из-за технической ошибки отобразилось обратное.
Теперь на сайте Совфеда в протоколе о голосовании появилось соответствующее исправление: «Результат Л.Б. Нарусовой считать „Против“ на основании письма от 25 апреля». Таким образом, за закон проголосовали 150 сенаторов, пятеро против, еще один воздержался.
Источник «Фонтанки» в Совете Федерации пояснил, что в день голосования из-за проводившейся в здании крупной выставки произошел технический сбой. На мероприятие привезли «много нестационарного оборудования, которое подключали к стационарным энергосетям», что привело к кратковременному отключению электричества. «У нас такое бывает… Никакой злокозненности», — добавила сама Нарусова.