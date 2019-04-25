Сенатор Нарусова заявила, что голосовала против закона об изоляции Рунета. В Совете Федерации утверждают обратное

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что голосовала против об изоляции Рунета, но из-за технической ошибки ее голос в системе отобразился неправильно — на сайте Совета Федерации указано, что она поддержала закон.

«Я голосовала против закона о суверенном интернете. В день голосования в Совете Федерации были перебои с электричеством и мы без света сидели. Видимо, из-за этого неправильно отобразился мой голос», — сказала она «Открытым медиа».

В самом Совфеде заявили, что на момент голосования все системы работали исправно и сбоев не было.

За месяц до голосования Нарусова публично заявляла, что не поддержит законопроект.

По регламенту Совета Федерации, если сенатор считает, что его голос учтен неправильно, он может подать заявление в комиссию по контролю за использованием электронной системы. В случае подтверждения ошибки комиссия изменит результат.