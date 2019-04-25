Премьер-министру Чечни запретили въезд в США из-за обвинений в пытках

Госдепартамент США запретил въезд в страну главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, сообщается на сайте ведомства.

Госдепартамент считает, что Хучиев причастен к грубому нарушению прав человека. «Департамент располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был замешан в пытках», — сказано в заявлении ведомства.

Муслим Хучиев возглавил правительство Чечни в июне 2018 года. До этого он был мэром Грозного в 2007-2012 и 2015-2018 годах.

В июле 2017 года бывший глава чеченского муниципального предприятия «Теплоснабжение» Лом-Али Элбиев заявил, что охранники Муслима Хучиева пытали его электрошокером. После случившегося Элбиев уехал в Европу.

Ранее правозащитные организации и СМИ сообщали о пытках в Чечне, которым подверглись гомосексуалы и подозреваемые в употреблении наркотиков. Власти Чечни это отрицали.