Бывший чеченский чиновник рассказал о пытках в мэрии Грозного

Бывший глава чеченского муниципального предприятия «Теплоснабжение» Лом-Али Элбиев рассказал, что его пытали прямо в здании мэрии Грозного, а мэр Муслим Хучиев лично просил своего знакомого привезти аппарат для пыток электрическим током. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал», куда обратился Элбиев.

Лом-Али Элбиев владел в Чечне компанией «Низкотемпературные системы — NTS». В 2016 году его пригласили возглавить «Теплоснабжение». Его деятельность курировал заместитель мэра Грозного и одновременно двоюродный брат главы города. А другой брат Беслан Хучиев, который возглавлял Комитет городского хозяйства, постоянно вмешивался в работу «Теплоснабжения».

В феврале 2017 года Элбиев пожаловался мэру на это вмешательство. Тот пообещал разобраться. 24 февраля его вызвали на совещание к мэру, где Муслим Хучиев со слов своего брата обвинил его в хищении денег предприятия. Элбиев это отрицал. Тогда охранники Хучиева заковали чиновника в наручники, отвели в подвал, где избили и пытали электрошокером.

К полуночи Элбиева привели обратно в кабинет Хучиева, тот позвонил своему знакомому и попросил привезти аппарат для пыток электрическим током. До трех часов ночи чиновника пытали. В итоге он оговорил себя и признался в хищении 28 миллионов рублей.

Когда чиновник понял, что не сможет отдать столько денег, а его семье стали угрожать, он бежал в Европу. В «Мемориал» он обратился в начале июня. Правозащитники обратились в правоохранительные органы, но не получили никакого ответа. В «Мемориале» отмечают, что не знают, насколько рассказ Элбиева соответствует действительности, но тот прислал фотографии со следами пыток и рентгеновский снимок со сломанными ребрами.