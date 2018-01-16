Republic рассказал о пытках в Чечне подозреваемых в употреблении наркотиков

В рамках кампании по борьбе с наркотиками, развернутой в Чечне, сотрудники полиции пытают подозреваемых, заставляя их признаваться в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщает Republic со ссылкой на собственное расследование.

По данным издания, только в августе в Шалинском районе республики в рамках кампании по борьбе с наркотиками были задержаны несколько десятков человек.

От задержанных, сообщили изданию два источника, требовали признаться в употреблении или распространении запрещенных препаратов и рассказать, кто еще хранит у себя наркотики.

В противном случае, говорится в заявлении, которое направил в прокуратуру один из задержанных — Магомед-Сидик Межидов — полицейские угрожали сфабриковать дело по статьям УК о теракте или участии в незаконном вооруженном формировании.

Магомед-Сидик Межидов и его брат Магомед-Али, также задержанный во время рейда, заявили, что полицейские пытали их, добиваясь признательных показаний. В заявлении, направленном в прокуратуру братьями Межидовыми (копия документа есть у Republic), в частности, говорится о пытках электрическим током.

В МВД Чечни, в свою очередь, заявили изданию, что в рамках борьбы с наркотиками «никаких нарушений при задержании или доставлении лиц в правоохранительные органы не выявлено и жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел не поступало».

Всего в республике в 2017 году, по данным МВД, было выявлено 507 наркопреступлений, возбуждено 304 уголовных дела, 213 из которых направлены в суд.

Обновление: МВД Чечни назвало информацию о пытках братьев Межидовых «не соответствующей действительности». Расследование Republic, говорится в заявлении ведомства, «является не более как очередной попыткой очернить в глазах общественности сотрудников органов внутренних дел Чеченской республики».