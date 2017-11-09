Полицию Грозного возглавил родственник Кадырова. До назначения он проработал в МВД около месяца

Хасмагомед Кадыров назначен на пост руководителя управления МВД России по Грозному, сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Глава МВД Чечени Руслан Алханов, представляя нового руководителя личному составу, отметил, что ранее он работал помощником главы республики Рамзана Кадырова и начальником управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чечне, «потому хорошо знает все требования».

В свою очередь изданию «Юга.ру» отмечает, что Хасмагомед Кадыров занял пост главы управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики 30 сентября. До этого назначения он с января 2017 года был помощником главы Чечни Рамзана Кадырова. О каком-либо опыте работы Кадырова в правоохранительных органах до назначения на должность помощника главы республики данных нет.

Рамзан Кадыров, комментируя назначение родственника на пост главы управления по борьбе с наркотиками, писал в своем инстаграме, что «очень положительно воспринял назначение дорогого младшего брата Хасмагомеда Кадырова» на эту должность. Кадыров также сообщил, что «за многие годы работы в команде первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, Хасмагомед зарекомендовал себя как профессионал, которому можно доверить самый ответственный участок работы».

Как Хасмагомед Кадыров мог получить многолетний опыт работы в команде Ахмата Кадырова, погибшего в 2004 году, глава Чечни не уточнил.