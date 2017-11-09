Полицию Грозного возглавил родственник Кадырова. До назначения он проработал в МВД около месяца

Грозный-информ
06:41, 9 ноября 2017
Надежный источник

Хасмагомед Кадыров назначен на пост руководителя управления МВД России по Грозному, сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Глава МВД Чечени Руслан Алханов, представляя нового руководителя личному составу, отметил, что ранее он работал помощником главы республики Рамзана Кадырова и начальником управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чечне, «потому хорошо знает все требования».

В свою очередь изданию «Юга.ру» отмечает, что Хасмагомед Кадыров занял пост главы управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики 30 сентября. До этого назначения он с января 2017 года был помощником главы Чечни Рамзана Кадырова. О каком-либо опыте работы Кадырова в правоохранительных органах до назначения на должность помощника главы республики данных нет.

Рамзан Кадыров, комментируя назначение родственника на пост главы управления по борьбе с наркотиками, писал в своем инстаграме, что «очень положительно воспринял назначение дорогого младшего брата Хасмагомеда Кадырова» на эту должность. Кадыров также сообщил, что «за многие годы работы в команде первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, Хасмагомед зарекомендовал себя как профессионал, которому можно доверить самый ответственный участок работы».

Как Хасмагомед Кадыров мог получить многолетний опыт работы в команде Ахмата Кадырова, погибшего в 2004 году, глава Чечни не уточнил.

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on

В начале октября, пишет «Юга.ру», УГИБДД Чечни возглавил другой родственник Рамзана Кадырова — его 28-летний племянник Идрис Черхигов. Никаких данных о работе Черхигова в МВД до этого назначения нет.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме