«Досье»: структуры Пригожина пытались помочь главе Судана сохранить власть

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина на протяжении последнего года предпринимали действия по спасению режима президента Судана Омара аль-Башира. Соответствующие данные центра «Досье» публикуют «МБХ Медиа» и телеканал CNN.

Аналитики компаний Пригожина составили для властей Судана планы действий по борьбе с протестными настроениями. В них входили превентивные задержания лидеров протеста, ограничение свободы СМИ, ужесточение законодательства за несанкционированные акции.

Различные СМИ неоднократно писали о бизнес-интересах Пригожина сразу в нескольких странах Африки, в том числе в Судане, Ливии, ЦАР.

Аль-Башир, возглавлявший Судан 30 лет, был свергнут в результате военного переворота 12 апреля. Перевороту предшествовали многомесячные протестные демонстрации.

Официальная Москва признала новые власти Судана 16 апреля, через четыре дня после переворота.