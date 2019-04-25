«Досье»: структуры Пригожина пытались помочь главе Судана сохранить власть
Структуры бизнесмена Евгения Пригожина на протяжении последнего года предпринимали действия по спасению режима президента Судана Омара аль-Башира. Соответствующие данные центра «Досье» публикуют «МБХ Медиа» и телеканал CNN.
Аналитики компаний Пригожина составили для властей Судана планы действий по борьбе с протестными настроениями. В них входили превентивные задержания лидеров протеста, ограничение свободы СМИ, ужесточение законодательства за несанкционированные акции.
И, наконец, два кульминационных пункта. Первый — «публичная, точечная люстрация — поиск и наказание ответственных за происходящие процессы (предателей Родины)». Второй — «публичные казни мародеров и другие зрелищные мероприятия, отвлекающие протестно настроенную аудиторию».
Различные СМИ неоднократно писали о бизнес-интересах Пригожина сразу в нескольких странах Африки, в том числе в Судане, Ливии, ЦАР.
Аль-Башир, возглавлявший Судан 30 лет, был свергнут в результате военного переворота 12 апреля. Перевороту предшествовали многомесячные протестные демонстрации.
Официальная Москва признала новые власти Судана 16 апреля, через четыре дня после переворота.