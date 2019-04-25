ДНР упростит пересечение границы с Россией из-за указа Путина

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы региона с Россией.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, упрощающий получение гражданства страны жителями ДНР и ЛНР. Получение российского гражданства будет возможно для них без отказа от украинского. Указ объяснялся гуманитарными соображениями.

После принятия указа Петр Порошенко и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции против России. США назвали решение Путина частью «плана по оккупации» Донбасса.