США назвали указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Донбасса частью «плана по оккупации»

Указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР подрывает реализацию минских соглашений и процесс по возвращению территорий под контроль Киева. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Решение о выдаче паспортов крайне провокационное и взято прямиком из „плана по оккупации“», — написал Волкер в своем твиттере.

Действующий президент Украины Петр Порошенко и будущий президент Владимир Зеленский призвали к усилению антироссийских санкций из-за указа о гражданстве.

Получить гражданство РФ жители Донбасса смогут без отказа от гражданства Украины.

Владимир Путин объяснил необходимость указа гуманитарными соображениями. «Терпеть ситуацию, при которой люди вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», — сказал он.