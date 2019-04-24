Суд в Новосибирске вынес приговор по делу «Артподготовки». Одного из осужденных направили на принудительное лечение

Новосибирский областной суд вынес приговор трем предполагаемым активистам запрещенного движения «Артподготовка», обвиняемым в подготовке к массовым беспорядкам и призывам к ним.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», бывшего милиционера Александра Комарова приговорили к трем годам колонии общего режима. Еще один обвиняемый Вячеслав Добрынин отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Комаров и Добрынин называли дело сфабрикованным.

Третий обвиняемый, лидер местного отделения Партии националистов и сельский депутат Анатолий Плотников, признавший вину, получил 2,5 года условно.

По версии следствия, фигуранты дела собирались в ноябре 2017 года устроить беспорядки в Новосибирске и захватить аппаратную ГТРК «Новосибирск», чтобы передать обращение лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева.

Движение «Артподготовка» основал националист Вячеслав Мальцев. Он несколько лет предлагал сторонникам выйти на улицы 5 ноября 2017 года, говоря, что в этот день в России должна произойти революция. Осенью 2017-го по всей России были задержаны сотни сторонников Мальцева, многих из них обвинили в терроризме и экстремизме. Само движение было признано экстремистским и запрещено. Вячеслав Мальцев уехал из России.