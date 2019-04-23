ЦИК Украины подвел итоги выборов президента. Зеленский получил 73,22% голосов

Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов на Украине набрал 73,22% голосов. Об этом следует из данных ЦИК Украины после обработки 100% электронных протоколов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

По данным ЦИК, недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

Явка во втором туре президентских выборов составила 61,37%.

Владимир Зеленский получил поздравления с победой на выборах от лидеров многих стран, в том числе США, Франции и Германии. Президент России пока не поздравлял Зеленского.

После второго тура выборов президента Украины главы трех регионов страны — Львовской, Николаевской и Закарпатской областей — объявили об отставке.