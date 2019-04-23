Геннадий Москаль уволился с поста главы Закарпатья. Это третья отставка главы региона на Украине за два дня
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Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Москаль — третий глава региона, который ушел со своего поста после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. До него это сделали главы Львовской и Николаевской областей.
В Закарпатье Порошенко набрал 16,69% голосов — это худший результат из всех областей Западной и Центральной Украины.