Геннадий Москаль уволился с поста главы Закарпатья. Это третья отставка главы региона на Украине за два дня

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.

Москаль — третий глава региона, который ушел со своего поста после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. До него это сделали главы Львовской и Николаевской областей.

В Закарпатье Порошенко набрал 16,69% голосов — это худший результат из всех областей Западной и Центральной Украины.