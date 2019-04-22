Кремль отказался поздравить Зеленского с победой на выборах. Цитата

22 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сказал, что пока российский президент Владимир Путин не планирует поздравлять Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. На вопрос, почему принято такое решение, Песков сказал, что «нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам», а официальные итоги пока не объявлены. Песков добавил, что легитимность выборов на Украине была поставлена под вопрос, «когда не была предоставлена возможность проголосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации».



