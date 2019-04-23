По делу Арашуковых задержан бывший глава СК по Карачаево-Черкесии. Обыски проводят по 30 адресам

Оперативники ФСБ в рамках расследования задержали начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова и бывшего и. о. главы СК по республике Казбека Булатова. Об этом объявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным источников РБК, Бетуганов был задержан утром во вторник на своем рабочем месте, одновременно сотрудники ФСБ пришли домой к Булатову.

Начальник центра «Э» и бывший и. о. главы СК по республике подозреваются в превышении служебных полномочий.

Обыски в рамках дела Арашуковых, сообщила представитель СК, 23 апреля проводятся по более чем 30 адресам в 18 населенных пунктах — в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, а также в Москве. Оперативные мероприятия проводятся у подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.

В феврале сообщалось, что Казбек Булатов, занимавший в тот момент пост первого заместителя руководителя ГСУ Следственного комитета по Карачаево-Черкесии, был вызван в Москву по делу Арашуковых. СК РФ тогда объявил, что в отношении Булатова проводится служебная проверка. Как руководитель регионального управления СК связан с делом Арашуковых, не уточнялось.