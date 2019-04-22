Суд в Киеве приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата

Окружной административный суд Киева в качестве обеспечительной меры приостановил переименование Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Решение принято по иску Киевской метрополии, которая требует отменить приказ Минкультуры, включающий УПЦ МП в число религиозных организаций, обязанных до 26 апреля сменить название.

Обеспечительные меры, подчеркивается в сообщении Окружного административного суда, «не означают фактического разрешения спора». Они направлены «исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу».

В конце 2018 года на Украине была учреждена новая православная церковь под покровительством Константинопольского патриархата — Православная церковь Украины. До этого УПЦ МП единственной канонической церковью на Украине.

В декабре Верховная рада приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название, включив в него упоминание принадлежности к Русской православной церкви. В марте закон о переименовании УПЦ МП подписал президент Украины Петр Порошенко.

УПЦ МП выступает против переименования, настаивая на том, что является самоуправляемой церковью.