Следствие попросило назначить домашний арест владельцу банка «Югра»

Следственный комитет подал в Басманный суд Москвы ходатайство о домашнем аресте для основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого в хищении 7,5 миллиарда рублей.

Меру пресечения просят применить до 18 июня.

Алексей Хотин был задержан 19 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по .

Алексей Хотин доставлен в Следственный комитет России Следственный комитет Российской Федерации

Хотин входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оцениваетсяв 700 миллионов долларов.

В 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и ввел в банке временную администрацию в связи с его «неустойчивым финансовым положением». В 2018 году суд признал «Югру» банкротом. «Дыру» в капитале банка оценили в 143 миллиарда рублей.

Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей.