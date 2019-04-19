Следствие попросило назначить домашний арест владельцу банка «Югра»
Следственный комитет подал в Басманный суд Москвы ходатайство о домашнем аресте для основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого в хищении 7,5 миллиарда рублей.
Меру пресечения просят применить до 18 июня.
Алексей Хотин был задержан 19 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.
Хотин входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оцениваетсяв 700 миллионов долларов.
В 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и ввел в банке временную администрацию в связи с его «неустойчивым финансовым положением». В 2018 году суд признал «Югру» банкротом. «Дыру» в капитале банка оценили в 143 миллиарда рублей.
Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей.