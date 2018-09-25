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Суд признал банк «Югра» банкротом

Интерфакс
18:20, 25 сентября 2018
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра».

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим государственное Агентство по страхованию вкладов.

Представитель ЦБ в суде говорил, что разница между обязательствами и активами банка превышает 143 миллиарда рублей: стоимость имущества — около 56,3 миллиарда рублей, неисполненные обязательства — более 199,3 миллиарда рублей.

Интерфакс
Банк России отозвал у «Югры» лицензию и ввел временную администрацию в июле 2017 года. Банк пытался оспорить это решение в судах, но проиграл. 
Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России: вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей. Незадолго до отзыва лицензии банк занимал 12-е место по объему средств физических лиц. 
шапито

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