Правозащитник Евгений Еникеев стал свидетелем по делу Baring Vostok. Он считает это давлением со стороны начальника «Матросской тишины»

Следственный комитет допросил члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и Московской хельсинской группы Евгения Еникеева в качестве свидетеля по . Об этом сообщает «Интерфакс».

Еникеев не раскрыл подробности допроса: с него взяли подписку о неразглашении. Он отметил, что направил жалобы на действия СК главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову и уполномоченному по защите прав человека в России Татьяне Москальковой.

О том, что его вызвали на допрос по делу Baring Vostok, Еникеев сообщил 15 апреля. Он заверил, что не знает ничего о деле, и назвал статус свидетеля попыткой давления на него со стороны начальника СИЗО «Матросская тишина». «Если член ОНК касается уголовного дела, в том числе в качестве свидетеля, посещать обвиняемых [в СИЗО] он не сможет», — объяснял правозащитник ТАСС.

Ранее Еникеев утверждал, что администрация «Матросской тишины» не передает одному из обвиняемых по делу Baring Vostok, французу Филиппу Дельпалю письма от родственников, ссылаясь на отсутствие переводчика в изоляторе.

Обвиняемыми по делу фонда Baring Vostok проходят пять человек. 11 апреля основного фигуранта дела, основателя фонда Майкла Калви перевели из СИЗО под домашний арест. Это произошло после просьб об изменении меры пресечения со стороны представителей бизнеса. Также под домашний арест был отпущен бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, который единственный среди фигурантов дела полностью признал вину.