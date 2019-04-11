Бывший глава банка «Восточный» полностью признал вину по делу фонда Baring Vostok. Суд перевел его под домашний арест

Фигурант дела Baring Vostok Алексей Кордичев, ранее возглавлявший банк «Восточный», полностью признал свою вину и дал показания на других обвиняемых.

Об этом, сообщает РИА Новости, говорится в материалах дела, оглашенных в Басманном суде Москвы, где рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения Кордичеву. Суд согласился перевести Кордичева из СИЗО под домашний арест.

11 апреля Басманный суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви.

Кордичева, Калви и еще четверых фигурантов дела обвиняют в мошенничестве с акциями при возврате долга банку «Восточный».

Кроме Кордичева никто из обвиняемых по делу Baring Vostok свою вину не признал.