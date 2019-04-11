Бывший глава банка «Восточный» полностью признал вину по делу фонда Baring Vostok. Суд перевел его под домашний арест
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Фигурант дела Baring Vostok Алексей Кордичев, ранее возглавлявший банк «Восточный», полностью признал свою вину и дал показания на других обвиняемых.
Об этом, сообщает РИА Новости, говорится в материалах дела, оглашенных в Басманном суде Москвы, где рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения Кордичеву. Суд согласился перевести Кордичева из СИЗО под домашний арест.
11 апреля Басманный суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви.
Кордичева, Калви и еще четверых фигурантов дела обвиняют в мошенничестве с акциями при возврате долга банку «Восточный».
Кроме Кордичева никто из обвиняемых по делу Baring Vostok свою вину не признал.