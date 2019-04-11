Басманный суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщает «Интерфакс», он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Ходатайство об изменении меры пресечения для бизнесмена, находившегося в СИЗО с середины февраля, в суд направил Следственный комитет.

«Следствием установлено, что Калви обладает устойчивыми социальным связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям», — заявила на заседании следователь Людмила Самойленко. Представители прокуратуры и потерпевшей стороны поддержали ходатайство следствия.

Сам Калви заверил, что не будет нарушать условия домашнего ареста. «Для меня вопрос моей невиновности — это вопрос моей чести, моей репутации, которую я создавал всю свою жизнь. Для меня бегство из России в связи с уголовным делом равносильно признанию вины, равносильно самоуничтожению… Вся моя жизнь — в России, и все, что я сделал на протяжении последних почти 30 лет есть тому доказательство», — цитирует агентство его слова.

Как ранее сообщал «Коммерсант» со ссылкой на следствие, по условиям домашнего ареста Калви будет находиться в мансарде элитного жилищного комплекса «Советник» на Большой Дмитровке в Москве. На него наденут электронный браслет, который будет контролировать его перемещения, а также запретят пользоваться средствами связи и интернетом.