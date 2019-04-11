«Коммерсант»: СК решил освободить Майкла Калви из СИЗО из-за его благотворительной и инвестиционной деятельности

Ходатайство об изменении меры пресечения главе инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви было подписано следователями еще 1 апреля, выяснил «Коммерсант».

Калви, в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, находится в СИЗО с середины февраля. По данным источников газеты, за время следствия в СК убедились, что бизнесмен «обладает устойчивыми социальными связями в Москве», имеет недвижимость и постоянное место работы в столице, воспитывает трех малолетних детей, а также занимается инвестиционными и благотворительными проектами в России. Эти обстоятельства и стали поводом для перевода Калви под домашний арест.

Как утверждает «Коммерсант», следствие предлагает перевести предпринимателя из СИЗО «Матросская тишина» в мансарду элитного жилищного комплекса «Советник» на Большой Дмитровке. В случае удовлетворения ходатайства СК, на Калви наденут электронный браслет и запретят пользоваться средствами связи и интернетом.

Тем временем источник «Интерфакса» утверждает, что следствие просит отправить Калви под домашний арест сроком всего до 14 апреля. За это время следователь должен либо вновь обратиться в суд с новым ходатайством о продлении, либо изменить Калви меру пресечения на другую, не связанную с арестом, пояснил собеседник агентства.

Судебное заседание по изменению меры пресечения Майклу Калви пройдет 11 апреля в Басманном суде Москвы.