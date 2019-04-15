В Магнитогорске задержали знакомого погибших от взрыва в маршрутке 1 января. В СМИ их называли террористами

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима (Асхаба) Абаева, который был знаком с тремя людьми, погибшими при 1 января. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на отца задержанного Сергея Абаева.

Вадима Абаева задержали в конце марта. Сейчас он находится в СИЗО в челябинском управлении ФСБ. По словам отца задержанного, при обыске у сына нашли наркотики. Он считает, что их могли подкинуть. Какие обвинения предъявлены Вадиму Абаеву, пока неизвестно.

Также 74.ru сообщает, что правоохранительные органы ищут Арсена Абитова, младшего брата одного из погибших в маршрутке. 9 апреля в селе Кирса под Магнитогорском, где живет его семья, прошел рейд по проверке документов среди мигрантов. Один из жителей села сообщил, что Арсен Абитов объявлен в розыск, но официально это не подтверждено.

По данным издания, в январе также был задержан еще один знакомый людей, погибших в маршрутке. Как зовут этого человека и в чем его обвиняют, не сообщается.

В ФСБ и СК не ответили на вопросы журналистов о Вадиме Абаеве и Арсене Абитове.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв в жилом десятиэтажном доме. По официальной версии, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд дома. Погибли 39 человек.

В СМИ появлялись предположения, что взрыв в жилом доме был терактом, а взрыв в маршрутном такси — задержанием террористов. Кроме того, террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. В СК призвали не доверять сообщениям о теракте, отмечая, что взрыв газа считается приоритетной версией обрушения подъезда в доме.