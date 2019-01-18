СК призвал не доверять сообщениям о теракте в Магнитогорске. Обрушение подъезда расследуют как взрыв газа

Приоритетной версией жилого дома в Магнитогорске 31 декабря остается взрыв бытового газа, рассказали в Следственном комитете после того, как ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко. Она призвала «не доверять сообщениям террористических организаций».