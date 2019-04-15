В Германии бывшему главе VW предъявили обвинения в мошенничестве из-за «дизельгейта»

Прокуратура города Брауншвейг предъявила обвинения бывшему главе Volkswagen Мартину Винтеркорну в рамках « ».

Винтеркорн подозревается в мошенничестве, злоупотреблении доверием и нарушении законов о добросовестной конкуренции.

Возглавляя компанию, Винтеркорн не сообщил о манипуляциях с тестами на вредные выбросы ни властям, ни потребителям, и не пресек эту практику, говорится в заявлении прокуратуры.

Вместе с Винтеркорном обвинения предъявлены еще четверым бывшим членам руководства VW, имена которых прокуратура пока разглашать не стала.

Мартин Винтеркорн покинул пост главы Volkswagen вскоре после того, как стало известно о манипуляциях концерна с тестами на выбросы двигателей. После отставки Винтеркорна немецкая прокуратура объявила о начатом в отношении него расследовании.

Автоконцерн Volkswagen признал факт манипуляции с тестами на вредные выбросы и согласился выплатить многомиллионные компенсации.

Продажи автомобилей Volkswagen из-за «дизельного скандала» снизились, однако затем автоконцерн сумел вернуть свою долю рынка.