Роскомнадзор разблокировал сайт издания «Яркуб». Редакция связывала блокировку с отказом удалить новость о граффити, оскорбляющем Путина

Роскомнадзор снял блокировку с ярославского издания «Яркуб» после удаления новости о подростке, который пытался совершить самоубийство. Об этом сообщила «Медиазоне» главный редактор «Яркуба» Марина Седнева.

При этом, отмечает «Медиазона», запись о возможной блокировке на основании решения Генпрокуратуры по состоянию на вечер воскресенья остается в реестре.

Седнева подчеркнула, что новость, из-за которой 11 апреля сайт заблокировали, была написана по пресс-релизу Следственного комитета. Новость, по ее словам, сразу же убрали с сайта и уведомили об этом регулятора, однако блокировка снята не была.

Редакция «Яркуба» ранее заявляла, что истинной причиной блокировки мог быть отказ издания удалить опубликованную 1 апреля новость о граффити про Путина. Удалить такие новости, как сообщал TJournal, от ярославских изданий требовал Роскомнадзор. В надзорном ведомстве это отрицают.

13 апреля о блокировке сайта из-за новости об оскорбляющем президента РФ Владимира Путина граффити объявила редакция другого ярославского издания — 76.ru. После того, как новость о граффити была удалена, сайт разблокировали.