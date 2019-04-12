В новую уголовную статью для врачей предложили ввести наказание, не связанное с лишением свободы

Рабочая группа, состоящая из представителей Следственного комитета и , проработала вопрос о введении в новую уголовную статью для врачей наказания, не связанного с лишением свободы. Об этом сообщается на сайте СК.

Альтернативные методы наказания будут предусмотрены за неумышленные преступления по статье о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Это связано с позицией Национальной медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме».

Также с учетом позиции медицинского сообщества рассматривается вопрос об отказе от введения уголовной ответственности за причинение вреда плоду человека.

Рабочая группа СК и Национальной медицинской палаты в июле 2018 года предложила ввести в Уголовный кодекс две специальные статьи для врачей — о ненадлежащем оказании медицинской помощи и о сокрытии нарушения оказания медицинской помощи.

Это было сделано на фоне увеличения числа уголовных дел о врачебных ошибках. В 2016 году было возбуждено 878 таких дел, в 2017-м —1791, в 2018-м — более 2200. Самым резонансным из уголовных дел против врачей стало дело гематолога Елены Мисюриной, которую в начале 2018 года приговорили к двум годам колонии за смерть пациента. Позже приговор был отменен.