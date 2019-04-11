«Мы знаем, что наша страна простила многим старые долги». Кадыров заявил о необходимости ревизии долгов Чечни за газ

В Чечне необходимо провести ревизию необоснованно начисленной задолженности за газ, считает глава региона Рамзан Кадыров.

«Настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами за газ. В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что во время военных действий в Чечне газопроводные сети были практически полностью разрушены, и «полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа».

11 апреля Верховный суд Чечни отменил решение нижестоящей инстанции о списании жителям Грозного задолженности за газ в размере 9,3 миллиарда рублей .

Задолженность, о которой идет речь, образовалась с 2007 по 2015 год — то есть уже после окончания боевых действий в Чечне.