«Мы знаем, что наша страна простила многим старые долги». Кадыров заявил о необходимости ревизии долгов Чечни за газ
В Чечне необходимо провести ревизию необоснованно начисленной задолженности за газ, считает глава региона Рамзан Кадыров.
«Настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами за газ. В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что во время военных действий в Чечне газопроводные сети были практически полностью разрушены, и «полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа».
Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым.
11 апреля Верховный суд Чечни отменил решение нижестоящей инстанции о списании жителям Грозного задолженности за газ в размере 9,3 миллиарда рублей .
Задолженность, о которой идет речь, образовалась с 2007 по 2015 год — то есть уже после окончания боевых действий в Чечне.