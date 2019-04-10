В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix Price

В некоторых отделениях «Почты России» появятся магазины непродовольственных товаров Fix Price, сообщает РБК.

Число отделений, в которых в рамках пилотного проекта планируется открыть торговые точки Fix Price, представители почтового оператора не стали раскрывать.

При этом они сообщили, что проект рассчитан, в первую очередь, на жителей сельских и удаленных населенных пунктов. Магазины Fix Price, считают в «Почте России», обеспечат их «доступными товарами, которые сегодня, как правило, возможно приобрести только в городах».

В 2018 году в некоторых отделениях «Почты России» были открыты продовольственные магазины «Магнит».

«Почта России» объявляла и других проектах, направленных на увеличение оборота отделений, например, о продаже слабоалкогольных напитков и торговле по каталогам.

По итогам 2018 года «Почта России» отчиталась о рекордной чистой прибыли в 2,7 миллиарда рублей при выручке в 190 миллиардов рублей.