Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять лет

Золотовалютные резервы (ЗВР) России на 1 апреля 2019 года составили 487,8 миллиарда долларов, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Это максимальный уровень российских ЗВР за последние пять лет. На 1 апреля 2014 года они составляли 486 миллиардов долларов, на 1 марта 2014-го — 493,3 миллиарда.

За пять лет доля золота в структуре ЗВР выросла вдвое — с 8,9% до 18,5%.

16 марта 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. После этого Евросоюз, США, Канада и другие страны начали вводить антироссийские санкции.

После того, как в апреле 2018 года США ввели ограничения против бизнесменов из «кремлевского списка» и их компаний, Россия начала менять структуру ЗВР. С 31 марта по 30 июня 2018 года доля доллара в них сократились с 43,7% до 21,9% и с тех пор увеличилась незначительно.

В сентябре 2018 года глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане дедолларизации российской экономики, идею которого он, по собственным словам, вынашивает уже 15 лет. В октябре соответствующий план был внесен в правительство РФ.

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