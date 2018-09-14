Глава ВТБ рассказал о плане отказа от доллара

По словам Костина, есть еще ряд более мелких вопросов, которые нужно решить для отказа от доллара. «Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься», — заявил глава ВТБ.

ВТБ разработал план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных пунктов, рассказал глава банка Андрей Костин в интервью газете «Известия».

В России уже много лет на разных уровнях обсуждается возможность сокращения привязки к доллару при расчетах во внешнеэкономической деятельности и более активное использование других валют. Этот вопрос, в частности, активно обсуждается из-за санкций.

Одной из возможных ограничительных мер, примененных к России, может стать отключение банков (в первую очередь с государственным участием как ВТБ) от системы межбанковских переводов SWIFT, а также санкции в отношении российского госдолга (например, запрет на покупку российских облигаций).