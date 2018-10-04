В правительство внесли план по «дедолларизации». Чиновники помогут экспортерам, которые продают товары за рубли
В правительство России внесен план так называемой дедолларизации, предполагающий введение преференций для экспортеров, производящих расчеты в рублях. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, план предполагает отмену к 2024 году обязательного возврата в Россию выручки для таких экспортеров, а также ускоренный возврат НДС для них.
«Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», — сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
О том, что правительство работает над проектом сокращения использования долларов в экономике, The Bell сообщил 3 октября. В правительстве тогда пояснили, что речь не идет о каком-либо ограничении использовании доллара.