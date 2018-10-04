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В правительство внесли план по «дедолларизации». Чиновники помогут экспортерам, которые продают товары за рубли

Интерфакс
09:33, 4 октября 2018
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В правительство России внесен план так называемой дедолларизации, предполагающий введение преференций для экспортеров, производящих расчеты в рублях. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, план предполагает отмену к 2024 году обязательного возврата в Россию выручки для таких экспортеров, а также ускоренный возврат НДС для них.

«Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», — сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Интерфакс
О том, что правительство работает над проектом сокращения использования долларов в экономике, The Bell сообщил 3 октября. В правительстве тогда пояснили, что речь не идет о каком-либо ограничении использовании доллара.
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