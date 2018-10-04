В правительство внесли план по «дедолларизации». Чиновники помогут экспортерам, которые продают товары за рубли

В правительство России внесен план так называемой дедолларизации, предполагающий введение преференций для экспортеров, производящих расчеты в рублях. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, план предполагает отмену к 2024 году обязательного возврата в Россию выручки для таких экспортеров, а также ускоренный возврат НДС для них.