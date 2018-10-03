Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Правительство готовит план сокращения использования доллара в экономике

The Bell
07:54, 3 октября 2018
Требует подтверждения

Правительство работает над проектом сокращения использования американской валюты в российской экономике, в том числе в международных расчетах. По данным источников The Bell, до середины октября план должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Обновление. Пресс-служба правительства отрицает существование планов как-либо ограничить использование доллара, передает ТАСС.

Один из собеседников издания рассказал, что правительственный план базируется на предложениях по «дедолларизации экономики», с которыми ранее выступил глава ВТБ Андрей Костин.

План правительства, по словам другого источника The Bell, знакомого с ходом обсуждения, не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. Также предусматривается возможность смягчения валютного контроля и либерализации валютного законодательства.

Представители российских властей ранее неоднократно заявляли о необходимости «дедолларизации» экономики, а также сокращения использования американской валюты в расчетах, в том числе межгосударственных.
О возможности сокращения использования доллара в российской экономике также стали говорить из-за возможности расширения американских санкций на банковский сектор. Пока такие ограничительные меры США не ввели.

Американские санкции и рубль

новости

В Хакасии снова отложили выборы губернатора. Кандидаты по очереди отказываются в них участвовать

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы