Правительство готовит план сокращения использования доллара в экономике

Правительство работает над проектом сокращения использования американской валюты в российской экономике, в том числе в международных расчетах. По данным источников The Bell, до середины октября план должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Обновление. Пресс-служба правительства отрицает существование планов как-либо ограничить использование доллара, передает ТАСС.

Один из собеседников издания рассказал, что правительственный план базируется на предложениях по «дедолларизации экономики», с которыми ранее выступил глава ВТБ Андрей Костин.

План правительства, по словам другого источника The Bell, знакомого с ходом обсуждения, не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. Также предусматривается возможность смягчения валютного контроля и либерализации валютного законодательства.