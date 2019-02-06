«Нант» потребовал у «Кардиффа» оплатить 15-миллионный трансфер пропавшего футболиста Эмилиано Салы

Французский футбольный клуб «Нант» потребовал от британского «Кардиффа» начать оплату трансфера аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который во время перелета через Ла-Манш вскоре после подписания контракта.

«Кардифф» после исчезновения футболиста заморозил выплаты до выяснения обстоятельств случившегося. Как пишет BBC Wales, «Нант» угрожает подать в суд, если первый транш не поступит в течение 10 дней.

Близкий к «Кардиффу» источник заявил, что команда выполнит условия контракта, когда установит «все факты». Он также заявил, что в клубе «удивлены» получением требований от «Нанта» в момент, когда из моря пытаются поднять , найденные среди обломков самолета.