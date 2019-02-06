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«Нант» потребовал у «Кардиффа» оплатить 15-миллионный трансфер пропавшего футболиста Эмилиано Салы

BBC News
Требует подтверждения

Французский футбольный клуб «Нант» потребовал от британского «Кардиффа» начать оплату трансфера аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который пропал во время перелета через Ла-Манш вскоре после подписания контракта.

«Кардифф» после исчезновения футболиста заморозил выплаты до выяснения обстоятельств случившегося. Как пишет BBC Wales, «Нант» угрожает подать в суд, если первый транш не поступит в течение 10 дней.

Близкий к «Кардиффу» источник заявил, что команда выполнит условия контракта, когда установит «все факты». Он также заявил, что в клубе «удивлены» получением требований от «Нанта» в момент, когда из моря пытаются поднять останки, найденные среди обломков самолета.

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