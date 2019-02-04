На месте крушения самолета, в котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала, найдено тело погибшего

Спасатели обнаружили тело погибшего среди обломков легкомоторного самолета, потерпевшего крушение над Ла-Маншем в конце января.

На борту самолета находились футболист клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Чье именно тело нашли спасатели, пока не сообщается.

Об обнаружении обломков самолета на дне Ла-Манша стало известно 4 февраля.

Самолет, на котором летели Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, пропал с радаров 22 января. Незадолго до инцидента аргентинский футболист перешел в «Кардифф» из французского «Нанта». Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 миллионов фунтов.

Операция по поиску самолета, предпринятая властями Великобритании, не дала результата. После этого ее продолжили на частные пожертвования.