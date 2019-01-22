Футбольный клуб из Уэльса заплатил рекордную сумму за трансфер аргентинского нападающего. Через два дня самолет с футболистом пропал над Ла-Маншем

Romain Perrocheau / imago / PanoramiC / Scanpix / LETA

В ночь на 22 января с экранов радаров пропал легкомоторный самолет Piper Malibu, летевший из французского Нанта в валлийский Кардифф. На его борту находились два человека; по предварительным данным, одним из них был аргентинский футболист Эмилиано Сала.

За два дня до этого Сала, ранее выступавший за «Нант», заключил контракт с «Кардиффом». Валлийский клуб заплатил за трансфер 15 миллионов фунтов стерлингов — эта сумма стала рекордной в истории команды. После состоявшихся в Кардиффе официальных мероприятий по случаю перехода Сала вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками.

Связь с самолетом, в котором летел Сала, прервалась, когда он находился над Ла-Маншем. Официально люди, находившиеся на борту, считаются пропавшими без вести, поисковая операция продолжается.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года. В текущем сезоне в чемпионате и кубке Франции он забил 13 голов — чаще него ворота соперников в этих турнирах поражали только Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.