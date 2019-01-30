В Нормандии на берегу нашли кресла из пропавшего самолета, в котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала

На северо-западе Франции на побережье найдены два кресла, вероятно, принадлежавшие легкомоторному самолету, в котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала. Об этом сообщила британская Служба расследования авиационных инцидентов (AAIB).

Фрагмент одного кресла был найден утром 28 января на берегу у населенного пункта Сюртенвиль в Нормандии. Вечером в тот же день было найдено второе кресло.

В ближайшие дни в районе Ла-Манша, определенном после обнаружения кресел, начнутся подводные поиски пропавшего самолета, заявила AAIB.

Самолет, в котором летели Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон, пропал с радаров в ночь на 22 января. За несколько дней до этого аргентинский футболист перешел в «Кардифф» из «Нанта»; сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 миллионов фунтов.

В ходе поисковой операции следов самолета найти не удалось. 24 января власти прекратили поиски, однако операцию продолжили на частные пожертвования.