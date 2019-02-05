Картину Бэнкси «Девочка с шаром» выставили в немецком музее. Встроенный в нее шредер был деактивирован

Картину Бэнкси выставили в музее современного искусства Фридера Бурды в немецком городе Баден-Баден.

Перед тем, как выставить картину, сотрудники музея разобрали ее раму и деактивировали встроенный в нее шредер, чтобы убедиться, что он не уничтожит картину до конца.

Посетители музея могут увидеть картину бесплатно: представители галереи подчеркнули, что Бэнкси как уличный художник вряд ли бы поддержал идею брать деньги за просмотр его работ.

Бэнкси заявлял, что согласно первоначальному плану картина должна была быть уничтожена шредером целиком и была разрезана только до середины из-за поломки механизма.