В Коломне посадили под домашний арест организатора протестов против мусорного полигона. Его обвиняют по «дадинской» статье
Коломенский городской суд отправил под домашний арест активиста Вячеслава Егорова, который организовывал митинги против мусорного полигона «Воловичи», а теперь стал фигурантом уголовного дела о неоднократном нарушении порядка организации митинга.
Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.
Поводом для возбуждения дела стало то, что Егоров трижды за несколько месяцев был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, а затем якобы организовал с помощью соцсетей еще одну акцию.
По статье 212.1 УК РФ, по которой возбуждено дело против Егорова, в России был осужден один человек — активист Ильдар Дадин, имя которого стало широко известно после письма о пытках в карельской исправительной колонии. Конституционный суд признал приговор Дадину незаконным и указал, что уголовная ответственность должна наступать в случае, если административные нарушения влекли за собой вред людям и ущерб имуществу.