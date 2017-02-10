Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Дадина

Конституционный суд решил, что приговор Ильдара Дадина за неоднократное нарушение правил проведения митинга должен быть пересмотрен. Это связано с тем, что на момент рассмотрения уголовного дела Дадина, решения по его административным правонарушениям не вступили в силу.

Дадина осудили за то, что он три раза в течение полугода нарушил правила проведения массовых мероприятий. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

В решении Конституционного суда, которое зачитал председатель Валерий Зорькин, указано, что уголовная ответственность за повторные нарушения может наступить только тогда, когда факты нарушения установлены вступившими в силу решениями суда. При этом подчеркивается, что сам факт повторности не является основанием для привлечения по уголовной статье — необходимо доказать общественную опасность деяний.

Новость дополняется.