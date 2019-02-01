Правозащитники рассказали об избиении подозреваемого в краже картины Куинджи

На теле Дениса Чуприкова, подозреваемого в картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», обнаружены следы побоев. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Во время посещения мы действительно заметили следы, очень похожие на следы от побоев. Конечно, задерживают людей по-разному. Мы попросили руководство изолятора временного содержания, где содержится Чуприков, провести проверку на этот счет», — сказал правозащитник.

Еще одна представительница ОНК Ева Меркачева в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что Чуприкова при задержании сильно избили. «Я в этом уверена… У него кровоподтеки, начиная от лица и заканчивая ногами со всех сторон», — сказала она.

При этом, по словам правозащитницы, сам Чуприков отрицает факт избиения и говорит, что просто поскользнулся на снегу и упал. Он также отказывается фиксировать побои.