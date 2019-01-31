«Победа» отказалась судиться с ФСБ из-за задержек рейсов во Внуково

Лоукостер «Победа» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отказе от исковых требований к ФСБ России и Минфину, сообщается на сайте суда.

Суд постановил вернуть «Победе» исковое заявление. В решении суда сказано, что авиакомпания может повторно обратиться в суд с тем же иском.

24 января «Победа» подала в Арбитражный суд Москвы иск на 10,7 тысячи рублей к Минфину РФ и отряду пограничного контроля в московском аэропорту Внуково.

В конце декабря 2018 года «Победа» сообщила о задержках международных рейсов во Внуково из-за действий пограничников. Сотрудники погранслужбы отказывались выпускать пассажиров из терминала до того, как экипаж самолета попадет на борт.

В январе «Победа» объявила о прекращении полетов за рубеж из петербургского аэропорта Пулково, начиная с 31 марта, из-за «систематических задержек рейсов службами аэропорта».