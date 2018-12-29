«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке своих рейсов во Внуково

Пограничная служба аэропорта Внуково массово задерживает рейсы авиакомпании «Победа», сообщил агентству «Москва» официальный представитель «Победы».

По его словам, на данный момент все международные рейсы авиакомпании задержаны максимум на час. Пограничная служба Внуково объяснила свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия на борт экипажа.

Собеседник агентства заявил, что законодательных требований на этот счет не существует. «Победа» работает по нынешнему графику во Внуково около трех лет, и раньше претензий от пограничной службы не было.

Источник в авиакомпании заявил, что задержки рейсов могут быть реакцией погранслужбы Внуково на отказ «Победы» отправить в любую страну гражданина Бенина, вылетевшего 26 декабря из Москвы в Стамбул и не допущенного на территорию Турции. Мужчину депортировали в Россию, но погранслужба Внуково не пустила его назад, заявил собеседник агентства.