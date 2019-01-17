«Победа» прекратит полеты за рубеж из Петербурга. Пограничники в Пулково стали задерживать рейсы лоукостера

Лоукостер «Победа» откажется от международных рейсов с вылетом из Санкт-Петербурга, сообщают «Ведомости».

Накануне «Победа» прекратила продавать билеты на международные рейсы с вылетом из Пулково после 28 февраля. При попытке забронировать билет на март система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву, в Тбилиси — через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула появляется сообщение, что все билеты на март проданы.

Источник, близкий к «Победе», подтвердил, что продажи на международные рейсы из Пулково закрыты с марта.

О том, что «Победа» может отказаться от полетов за рубеж из Петербурга, стало известно 15 января. Источник в авиакомпании заявил, что накануне пограничники в Пулково стали требовать вскрытия всех опломбированных кухонных отсеков в салонах самолетов, что приводило к задержкам рейсов.

По данным «Ведомостей», с 14 по 16 января в Пулково были задержаны 17 рейсов «Победы», общее время задержки превысило 15 часов.

Пограничная служба ФСБ заявила, что проверки самолетов лоукостера в Пулково были правомерными.

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