Дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко умерла в реанимации

17-летняя дочь ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, ставшей фигуранткой уголовного дела о работе «нежелательных» организаций, умерла в реанимации, сообщает «МБХ-Медиа».

Шевченко, которая находится под домашним арестом, позволили посетить дочь в больнице.

Обновлено 12:30. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что в Кремле не следят за делом Анастасии Шевченко. «Я в первый раз слышу это от вас. Правоохранители не докладывали», — сказал Песков.

Дочь Анастасии Шевченко была госпитализирована с обструктивным бронхитом из интерната для детей с особенностями развития. Изначально сообщалось, что матери не дают посетить ребенка, однако затем стало известно, что следователь отпустил Шевченко в больницу.

О деле против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Это первое в России уголовное дело по статье о работе «нежелательной» организации. При этом «нежелательными» в РФ признаны британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским, а не российская «Открытая Россия».