Дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко попала в реанимацию. Матери запрещено навещать ее из-за домашнего ареста

17-летняя дочь ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко попала в реанимацию, сообщает телеграм-канал «Правозащита Открытки».

Девочку госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития. У нее диагностирован обструктивный бронхит. Врачи оценивают ее состояние как критическое.

Против Анастасии Шевченко возбуждено уголовное дело о работе нежелательной организации. 23 января суд отправил ее под домашний арест на два месяца.

Адвокат Шевченко просил, чтобы ее отпустили под подписку о невыезде. Сама активистка сказала, что у нее трое детей; старшая дочь — инвалид первой группы и с пяти лет живет в специализированном интернате. По словам Шевченко, она единственная, кто навещает девочку. Также активистка отметила, что ее дочь несколько раз в год болеет воспалением легких.