СПЧ попросил проверить законность дела против активистки «Открытой России». Его завели по статье о «нежелательных» организациях

Совет по правам человека при президенте РФ попросил Генпрокуратуру проверить законность возбуждения уголовного дела против активистки «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации.

В СПЧ считают, что «реальная степень общественной опасности деяния, в связи с которым возбуждено уголовное дело, является незначительной».

Совет также отметил, что Анастасия Шевченко, по собственным словам, является активисткой российского движения «Открытая Россия», а не международной организации с аналогичным названием, которая и была признана «нежелательной».

О возбуждении дела против Анастасии Шевченко — первого в России по этой статье УК — стало известно 21 января. Через два дня суд отправил ее под домашний арест. В разных городах РФ у активистов «Открытой России» прошли обыски.

В 2017 году в России признали «нежелательными» британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с основателем «Открытой России» Михаилом Ходорковским. Генпрокуратура тогда заявила, что это решение не отразится на деятельности российского движения. Несмотря на это, против активистов «Открытой России» несколько раз возбуждали административные дела об участии в «нежелательной» организации.