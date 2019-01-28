«Открытая Россия» решила зарегистрироваться в России, чтобы участников движения не обвиняли в нарушениях
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Движение «Открытая Россия» решило оформить официальную регистрацию в Минюсте, рассказали в пресс-службе организации. «Открытая Россия» будет сетевым общественным объединением.
Отмечается, что регистрация нужна, чтобы защитить участников движения от привлечения к административной и уголовной ответственности за сотрудничество с одноименной британской нежелательной организацией. Зарегистрированное в России движение объявить нежелательным по закону нельзя.