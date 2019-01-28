«Открытая Россия» решила зарегистрироваться в России, чтобы участников движения не обвиняли в нарушениях

Движение «Открытая Россия» решило оформить официальную регистрацию в Минюсте, рассказали в пресс-службе организации. «Открытая Россия» будет сетевым общественным объединением.

Отмечается, что регистрация нужна, чтобы защитить участников движения от привлечения к административной и ответственности за сотрудничество с одноименной британской нежелательной организацией. Зарегистрированное в России движение объявить нежелательным по закону нельзя.

Первое уголовное дело за участие в «Открытой России» В «Открытой России» устроили обыски. Возбуждено первое уголовное дело о работе «нежелательной» организации